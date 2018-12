später lesen Rheinland-Pfalz will für mehr Organspenden sorgen FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener Teilen

Mit fachgerechter Aufklärung in Krankenhäusern will Rheinland-Pfalz dafür sorgen, dass mehr Menschen Organe spenden. Der Landtag verabschiedete am Donnerstag in Mainz mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der CDU-Opposition ein Gesetz, mit dem nur qualifizierte Ärzte Transplantationsbeauftragte in den Krankenhäusern sein können. dpa