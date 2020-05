Exklusiv Trier/Mainz Kommt es am Mittwoch zu keiner bundesweiten Lösung für Restaurants und Hotels, gehe Rheinland-Pfalz einen eigenen Weg, sagte der FDP-Politiker unserer Zeitung. Wissing hat auch schon ein Konzept vor Augen, wann Betriebe wieder loslegen sollen.

Die rot-gelb-grüne Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz fordert vor der Telefonkonferenz zwischen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch eine bundesweit einheitliche Lösung, um Gastronomie und Hotels wieder zu öffnen. „Gibt es keine Einigung, gehen wir einen eigenen rheinland-pfälzischen Weg“, kündigte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstagnachmittag unserer Zeitung an.