später lesen Rheinland-Pfalz will Klimaschutz-Netzwerk beitreten FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Als drittes Bundesland neben Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen will Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr dem europäischen Klima-Bündnis beitreten. Dies kündigte Staatssekretär Thomas Griese (Grüne) auf einer kommunalen Klimaschutz-Konferenz des Netzwerks in Kaiserslautern an, wie das Klima-Bündnis am Mittwoch mitteilte. dpa