Rheinland-Pfalz will mehr ausländische Studenten locken

Rheinland-Pfalz will den Anteil internationaler Studenten erhöhen. „Wir haben in vielen Regionen des Landes bei einer sehr gut funktionierenden Wirtschaft eine abnehmende Bevölkerung“, sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Mittwoch in Mainz. Das wirke sich gerade in den Jahrgänge, die mit Schule, Studium und Ausbildung fertig werden, sehr stark aus. „Das können wir nur füllen mit internationalen Studierenden.“ So gebe es an der TU Kaiserslautern inzwischen 17 englischsprachige Master-Studiengänge. Die Zahl ausländischer Studierender lag 2016 im Land bei 13 210, insgesamt waren es 122 230 Studenten. dpa