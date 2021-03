Rheinland-Pfalz will Parkplätze für Solarstrom nutzen

Mainz Mit einem Vorstoß im Bundesrat will Rheinland-Pfalz erreichen, dass Auto-Parkplätze verstärkt für die Erzeugung von Solarstrom genutzt werden. Das Land schlägt dafür die Integration von Solar-Carports ins Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vor.

Große Parkplatzflächen seien überall in Rheinland-Pfalz präsent und „stellen eine riesige ungenutzte Flächenreserve für den Ausbau der Photovoltaik dar“, erklärte Umwelt- und Energieministerin Anne Spiegel (Grüne) am Donnerstag in Mainz, einen Tag vor der Bundesratssitzung in Berlin.