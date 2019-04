später lesen Rheinland-Pfalz will Partnerschaft mit Ruanda vertiefen Teilen

Rheinland-Pfalz will seine Partnerschaft mit Ruanda weiter ausbauen. Die kreative, moderne Startup-Szene in Kigali und Projekte zur Gedenk- und Erinnerungsarbeit nannte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag im Gespräch mit Deutschen Presse-Agentur als Beispiele. dpa