Verkehrskongress Rheinland-Pfalz will Radfahren als Wirtschaftsfaktor stärken

Demnach arbeiteten im Jahr 2022 alleine im Handel und in der Herstellung von Fahrrädern mehr als 3.500 Beschäftigte. Die Umsätze lägen zusammengenommen bei knapp 1,4 Milliarden Euro. Hinzu kommt der Fahrradtourismus: Hier hat die Studie des Instituts für Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und des Berliner T3 Transportation Think Tank 16.000 Beschäftigte und einen Umsatz von knapp einer Milliarde Euro ermittelt. Besonders touristische Radrouten entlang großer Flüsse tragen demnach dazu bei, dass die Umsätze in diesem Bereich leicht über dem Bundesdurchschnitt liegen.