Rheinland-Pfalz will sexuelle Identität ins Grundgesetz

Der Schutz der sexuellen Identität soll nach dem Willen von Rheinland-Pfalz ins Grundgesetz. Das Land wolle Mitantragsteller einer Bundesratsinitiative von Berlin werden, sagte der Sprecher des Justizministeriums, Christoph Burmeister, am Montag in Mainz. Der Artikel 3, Absatz 3 soll so ergänzt werden, dass es heißt: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner sexuellen und geschlechtlichen Identität, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ dpa