Landespolitik : Politischer Durchbruch: Streit um Straßenbeiträge soll bald Geschichte sein

Ein Bauarbeiter setzt in Potsdam Pflastersteine. Die Straßenausbaubeiträge der Kommunen sind vielerorts ein heiß diskutiertes Thema.

Exklusiv Mainz/Trier Ein Deal bahnt sich an: Plant die Ampelkoalition neue Regeln für Kommunen? Das könnte sich bei einer Pressekonferenz am Mittwoch herausstellen.

Rollen in Kommunen die Bagger an, um Straßen auszubauen, herrscht mancherorts in Rheinland-Pfalz blanke Panik. Wenn Städte und Dörfer von Anliegern dann hohe Einmalbeiträge beim Ausbau verlangen, kann das manche Familie oder einsame Rentner Zehntausende Euro auf einen Schlag kosten, wettern Gegner. Nun bahnt sich in Rheinland-Pfalz eine spektakuläre politische Wende bei den kommunalen Straßenausbaubeiträgen an.

Nach TV-Informationen will die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP an diesem Mittwoch über einen Durchbruch informieren, der das System umkrempeln könnte. Das erfuhr unsere Zeitung aus Ampelkreisen. Die drei Bündnispartner wollen danach angeblich einen Entwurf für das kommunale Abgabengesetz vorlegen, der vorsieht, dass rheinland-pfälzische Kommunen künftig nur noch wiederkehrende Beiträge erheben dürfen.

Im Gegensatz zu einmaligen Beiträgen, die lediglich die Anlieger der jeweiligen Straße zur Kasse bitten, zahlen bei den wiederkehrenden Kosten alle Anwohner eines Ortes oder eines Stadtteils rund um die Ausbaumaßnahme. Diese Beiträge fallen häufiger an und gelten als sozial verträglicher als hohe Einmalzahlungen, die weniger Menschen mit gewaltigen Summen belasten.

Nach Informationen unserer Zeitung sollen betroffene Kommunen vom Land eine Übergangsfrist von wenigen Jahren bekommen, um von einmaligen auf wiederkehrende Beiträge umzusteigen. Details wollen die drei Ampelfraktionen angeblich heute vorstellen. Um 17.32 Uhr schickten sie am Dienstag eine Einladung für eine Pressekonferenz heraus, die am Mittwoch um 13 Uhr im Raum 401 des Abgeordnetenhauses geplant ist und nebulös bleibt. Die Fraktionschefs Alexander Schweitzer (SPD), Cornelia Willius-Senzer (FDP) und Bernhard Braun (Grüne) wollen dort über „Inneres“ sprechen, heißt es in der E-Mail.

Vom Tisch wäre mit der Lösung, voll und ganz auf wiederkehrende Beiträge zu setzen, eine völlige Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Rheinland-Pfalz. Diese fordern der Steuerzahlerbund und die Opposition aus CDU und AfD. Sie schlugen während hitziger Debatten im vergangenen Jahr vor, die Anliegerbeiträge aus einem neu zu schaffenden Landestopf zu zahlen. Der Steuerzahlerbund rechnete vor, dass 50 Millionen Euro pro Jahr reichen, um Kommunen für den Ausfall der Anliegerbeiträge zu entschädigen. Der Städte- und Gemeindebund rechnete hingegen mit Kosten von mehreren Hundert Millionen Euro und lehnte die Abschaffung ab.

Ein Durchbruch in der Ampelkoalition wäre auf den ersten Blick eine Überraschung, da alle Fraktionen bislang darauf beharrt haben, dass eine Reform nicht im Koalitionsvertrag stehe. Auf den zweiten Blick scheint der Schritt logisch: Im ganzen Land protestierten Bürger gegen hohe Einmalzahlungen – auch in der Region. Die SPD geriet in manchem kommunalen Rat unter Druck. Die Grünen setzten sich für wiederkehrende Beiträge ein. In der Landes-FDP beschloss die Basis, Beiträge völlig abschaffen zu wollen, die Fraktion im Landtag konnte aus Koalitonszwang aber nicht folgen.