Diese Dorfschulen will das Land in der Region Trier schließen

41 kleine Grundschulen standen in Rheinland-Pfalz auf der Kippe, in zehn davon strömen schon bald voraussichtlich keine Kinder mehr. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) teilte am Donnerstag in Mainz mit, dass für diese Schulen keine Ausnahmegründe vorliegen, diese länger zu erhalten, weil sie zu klein sind. Wahrscheinlich zum Schuljahr 2018/19 könnten diese bereits schließen. Betroffen sind in der Region Trier die Schulen in Schöndorf (Verbandsgemeinde Ruwer), Wintrich (Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues) und Oberkail (Verbandsgemeinde Bitburger Land). Landesweit geschlossen werden sollen noch die Schulen in Reifferscheid, Lieg, Frankenstein, Pünderich, Kirchen Michael und Bingen-Gaulsheim. Bereits dicht ist die Grundschule in Klotten, die mit sechs Schülern die kleinste Dorfschule des Landes war.

Aufatmen dürfen dagegen Kinder, Eltern und Lehrer an Schulen, deren Existenz im Raum Trier ebenfalls aus dem Spiel standen. Trittenheim, Greimerath, der Standort Auw der Grundschule Bleialf, Preist, Karlshausen, Malborn, Morbach-Haag, Heidenburg, Monzelfeld, Neroth und Wallenborn bleiben demnach bestehen. In ganz Rheinland-Pfalz konnten gut 30 Schulen Ausnahmen geltend machen, obwohl sie nur höchstens zwei Klassen haben und damit weniger als im Schulgesetz vorgesehen. Ausnahmen seien die Entwicklung der Schülerzahlen in den kommenden Jahren, die Entfernung zur nächsten Schule, der Elternwille und die Frage, ob eine aufnehmende Grundschule in der Nähe die nötigen Kapazitäten habe und nicht anbauen müsse.

Alle Schulen seien am Vormittag von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt worden, teilte Thomas Linnertz von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mit. Die ADD werde nun ein förmliches Verfahren einleiten, bei dem der Schulausschuss, der Schulelternbeirat, der Regionalelternbeirat beteiligt werden. Der Bezirkspersonalrat darf mitbestimmen, das letzte Wort könnte am Ende aber doch das Land haben. Den Schulen, die schließen müssten, werde die ADD Vorschläge machen, in welcher benachbarten Schule die Kinder aufgenommen werden. 209 Schüler sind nach Aussage von Ministerin Hubig betroffen. Das seien 0,15 Prozent aller Grundschüler in Rheinland-Pfalz. Dem Land bleibe ein dichtes Netz an Grundschulen erhalten, einen Kahlschlag gebe es nicht.

Nach dem Schulgesetz müsste jede Schule streng genommen eine Klasse pro Jahrgangsstufe haben. Das Land hat die Dorfschulen geprüft, die höchstens zwei Klassen haben. Von Ende Januar bis Ende September hatten die Schulträger die Möglichkeit, ein Konzept vorzulegen, warum sie erhalten bleiben sollen. Hubig sagt, sie rechne nach der Entscheidung mit Gegenwind. „Ich erwarte nicht, dass diejenigen, deren Schulen schließen, begeistert sind.“ Die Landtagsabgeordneten wurden am Donnerstag zunächst im Bildungsausschuss informiert.

Weitere Infos und Reaktionen folgen!