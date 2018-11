später lesen Rheinland-Pfalz will Zeichen für Sinti und Roma setzen Teilen

Rheinland-Pfalz will Kosten von Grabstätten für Sinti und Roma übernehmen, die während der Nazi-Zeit verfolgt wurden. Das Kabinett entschied am Dienstag in Mainz, eine entsprechende Bund-Länder-Vereinbarung umzusetzen. dpa