Verkehrsunfallstatistik : Neuer Rekord: Blitzer spülen fast 88 Millionen Euro in Landeskasse

Wenn es geblitzt hat, wird es meistens teuer. Das Land hat 88 Millionen von Rasern kassiert. Foto: picture alliance / Jens Büttner//Jens Büttner

Trier/Mainz Warum die Einnahmen künftig noch mal drastisch steigen dürften.

Wer auf der Autobahn zu schnell aufs Gas tritt, erlebt in Rheinland-Pfalz seit wenigen Jahren oft eine böse Überraschung. Denn das Innenministerium hat für die Polizeipräsidien im Land längst mobile Blitzer angeschafft, die Raser aus Anhängern heraus Tag und Nacht erwischen können.

2019 war das erste Jahr, in dem die Anlagen flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz zum Einsatz kamen, bestätigte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag in Mainz. Der Ertrag kann sich sehen lassen: Mehr als 2,6 Millionen Mal lösten die Blitzer im vergangenen Jahr aus, wodurch Schnellfahrer dem Land reine Einnahmen von fast 88 Millionen Euro in die Kasse spülten. Abzüglich Ausgaben für Personal und Sachaufwand blieben noch 64,2 Millionen Euro im Haushalt übrig.

Extra Mehr Todesopfer durch Pedelecs (dpa) Deutschlandweit sind seit Beginn der Statistik noch nie so wenige Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen wie im vergangenen Jahr. Die Zahl der Verkehrstoten sank um 6,6 Prozent auf 3059, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte. Mit rund 384 000 Fällen wurden auch 3,0 Prozent weniger Menschen verletzt. Einen starken Anstieg verzeichnet die Statistik allerdings bei Unfällen von Pedelecs. Insgesamt starben bis einschließlich November 114 Fahrer solcher Räder mit elektrischer Unterstützung, dies entspricht einem Plus von 32,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Schwerverletzten stieg um rund ein Fünftel auf 2452, wie das Bundesamt mitteilte. Es handele sich um die Fortsetzung einer Entwicklung, die bereits seit Jahren anhält, sagte der Unfallforscher Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Hintergrund sei, dass vor allem ältere Menschen die Räder nutzten, bei denen ein elektrischer Motor das Treten bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern unterstützt. Brockmann schlug vor, diese Höchstgrenze an die körperliche Leistung zu koppeln. Abhilfe würden zudem breitere und sicherere Radwege schaffen, auch im Bereich von Kreuzungen müssten Radfahrer besser geschützt werden, sagte der Experte. Die bisher angebotenen Sicherheitskurse für Senioren müssten attraktiver werden. Brockmann riet zudem dringend zum Tragen eines Helms. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) forderte eine grundlegende Umgestaltung der Innenstädte zugunsten des Radverkehrs.

Es ist ein neuer Rekord an Blitzer-Einnahmen in Rheinland-Pfalz. 2018 zahlten Raser noch 73,3 Millionen Euro ans Land, unterm Strich blieben nach Ausgaben 51,6 Millionen Euro in der Kasse. Lewentz sagt, er sehe sich in dem Weg bestätigt, den Druck auf Raser auszubauen, weil zu schnelles Fahren nach zu geringem Sicherheitsabstand die größte Ursache für Verkehrsunfälle sei. 32 978 Fahrverbote verhängte das Land im vergangenen Jahr, 488 780 Mal setzte es ein Bußgeld.

Trotz der Klage eines Mannes, der im Oktober 2017 auf der Autobahn 1 nahe Wittlich 34 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sein soll und von einer Radarfalle geblitzt worden war, will Lewentz die Anlagen im Betrieb halten. Über die Klage entscheidet wahrscheinlich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der Hintergrund: Im Februar 2018 kassierte der Mann ein Bußgeld von 120 Euro, gegen das er sich wehrt. Der Autofahrer pocht unter anderem darauf, dass die Messdaten des Blitzers herausgegeben werden. Lewentz behauptet: „Wir gehen davon aus, dass ein Urteil unsere Position stärkt.“ Demnächst würden alle teilmobilen Anlagen im Land erneuert. Weitere Blitzer – wie Lewentz es in der Vergangenheit offen gelassen hatte – wolle Rheinland-Pfalz zunächst aber nicht anschaffen.

Die Einnahmen könnten im kommenden Jahr noch einmal gewaltig steigen. Denn der Bund will den Bußgeld-Katalog drakonisch verschärfen. Die Pläne: Wer außerorts bis zu zehn Stundenkilometer zu schnell fährt, soll dann 20 statt bislang zehn Euro bezahlen. Rasern, die bis zu 20 Stundenkilometer schneller als erlaubt fahren, winkt ein Bußgeld von 60 statt bislang 30 Euro. Rasern drohen auch früher Fahrverbote.

Welche Folgen schnelles Fahren haben kann, zeigte sich im vergangenen Jahr in der Region Trier: In 19 von 32 Fällen war Rasen der Grund, warum ein Mensch nach einem Verkehrsunfall starb. Landesweit bewegt sich die Zahl der Verkehrstoten dennoch auf einem historischen Tiefstand seit dem Jahr 1953, in dem das Land die Unfallstatistik erstmals erhoben hat. 153 Menschen starben im vergangenen Jahr an den Folgen eines Verkehrsunfalls, 13 weniger als 2018. Und: „Kein Kind wurde 2019 in Rheinland-Pfalz bei einem Verkehrsunfall getötet“, sagte Lewentz. Den höchsten Stand an Verkehrstoten schrieb Rheinland-Pfalz im Jahr 1971 mit 1241 Menschen, die an den Folgen eines Unfalls starben.

Die Zahl der Unfälle stieg in Land (um 847 auf 145 677) und Region (um 70 auf 24 159) im vergangenen Jahr leicht an. Verletzt wurden in der Region 2986 Menschen nach einem Crash auf den Straßen. Je nach Bezirk gibt es verschiedene Entwicklungen und Probleme in der Unfallstatistik. Welche das sind? Das lesen Sie unter ...