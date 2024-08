Seilwinde fehlte Drei Jahre nach der Flut: Millionenschwere Hubschrauber sind jetzt im Dienst

Was die Hubschrauber künftig auch leisten sollen, demonstrierte eine Crew am Donnerstag über dem Rhein in Mainz. Vor den Augen der Landesregierung, Polizisten und Zuschauern lud der Hubschrauber einen mit Seil befestigten 800 Liter großen Wasserbehälter voll und ließ ihn danach wieder über dem Fluss ab. Die Übung verbildlichte den Einsatz bei einem Waldbrand, der künftig ebenfalls häufiger im Land erwartet wird. Die neuen Wasserbehälter sind dafür nahezu doppelt so groß wie bislang.