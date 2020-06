Lockerungen : Rheinland-Pfalz zieht Lockerungen der Corona-Regeln vor

Mainz Wegen geringer Infektionszahlen mit dem Coronavirus zieht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz mehrere Lockerungen auf den 10. Juni vor. „Alles, was zum Tourismus gehört, hat dann auf“, sagte Dreyer. Auch Chöre dürfen wieder proben.

Bus- und Schiffsreisen sind in Rheinland-Pfalz jetzt schon ab dem 10. Juni wieder möglich. Auch die Wellnessbereiche in Hotels und die Freizeitparks dürfen dann bereits wieder aufmachen. Die Sperrstunde in der Gastronomie wird von derzeit 22.30 Uhr auf 24.00 Uhr ausgeweitet. Diese Lockerungen der Corona-Regeln kündigte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einem Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden am Dienstag in Mainz an. „Alles, was zum Tourismus gehört, hat dann auf“, sagte Dreyer über den 10. Juni.