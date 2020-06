Symbolfoto: Mal eben eine schöne Ausfahrt durch Eifel und Hunsrück – ob das in Zukunft an Sonntagen noch so einfach möglich ist? Foto: MC Dragspeed Gillenfeld/Pascal Rodermund/Norbert Waldorf

Trier/Bitburg/Mainz Bundesländer wollen Lärm von Motorrädern eindämmen und Maschinen von Ruhestörern beschlagnahmen. Kritiker warnen davor, alle Biker über einen Kamm zu scheren.

Wenn die Sonne lacht, brettern Motorradfahrer aus der Region, aus NRW, aus den Niederlanden oder aus Belgien gerne mit knatternden Maschinen über die Straßen in der Eifel und an der Mosel. Weil viele Anwohner sich über Lärm ärgern und Raser Unfälle verursachen, könnte damit bald Schluss sein – zumindest an manchen Tagen in der Woche. Denn die Bundesländer wollen es ermöglichen, sonntags und an Feiertagen örtlich und zeitlich begrenzte Fahrverbote für Biker zu erlassen. Rheinland-Pfalz hat dem Beschluss der Länder zugestimmt. Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums sagt unserer Zeitung: „Die Anwohner entlang beliebter Motorradstrecken klagen seit langem über erhebliche Lärmbelastung durch die Motorräder, besonders an Sonn- und Feiertagen.“ Die Grundbelastung durch viele vorbeifahrende Motorräder erhöhe sich erheblich durch getunte Motorräder mit extra lautem Motorgeräusch, heißt es aus dem Mainzer Ministerium.