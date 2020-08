Rheinland-Pokalsieger Engers tauscht Heimrecht mit Bochum

Koblenz Rheinland-Pokalsieger FV Engers 07 hat sein Heimrecht im DFB-Pokal getauscht und bestreitet sein Erstrunden-Spiel am zweiten September-Wochenende beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. Grund sei die aktuelle Corona-Pandemielage, die unter anderem keine Zuschauer bei den Heimspielen zulasse, und die Notwendigkeit eines umfassendes Hygienekonzepts.

Laut dem Club-Vorsitzendem Martin Hahn gab es daher keine Alternative. „Für uns als Amateurvereine ist es unter den momentanen Bedingungen der Corona-Pandemie, vor allem aber in einem Zeitfenster von drei Wochen ab unserem erfolgreich bestrittenen Pokalfinale am vergangenen Samstag, weder organisatorisch noch unter wirtschaftlichen Aspekten leistbar, ein 'Heimspiel' in Koblenz durchzuführen“, sagte er. „Mit 350 Zuschauern und einem Kostenapparat von mehreren zehntausend Euro wäre aus dem größten sportlichen Erfolg unserer Vereinsgeschichte ein nicht kalkulierbares Risiko für uns entstanden.“