später lesen Rheintemperatur wieder gesunken Teilen

Twittern

Teilen



Die Fische im Rhein können aufatmen - die Temperatur des Rheins ist wieder gesunken. Laut Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) lag die Rheintemperatur am Donnerstag bei etwa 25 Grad in Mainz und bei 24 Grad in Koblenz. dpa