Minderlittgen/Trier Quälende Schmerzen, steife Gelenke: Je früher Rheuma erkannt wird, desto besser die Heilungschancen. Doch es mangelt an Fachärzten.

Das sieht auch Ursula Oettgen so. Ihre Tochter Veronika hat ebenfalls die Krankheit, die in Schüben kommt, schmerzt und unbeweglich macht. Es ist 17 Jahre her, als das Mädchen mit Pusteln und roten Flecken am ganzen Körper vor ihr stand. „Sie sah aus, als hätte sie schlimme Verbrennungen“, erinnert sich die Mutter aus Puderbach, im Norden von Rheinland-Pfalz. Sie gingen zum Hautarzt, von dort aus direkt in die Uniklinik Bonn. Der Professor habe nach geschwollenen Gelenken und Schmerzen gefragt – Symptome, die Veronika hatte – und die Diagnose Rheuma gestellt. „Eine mehrere Jahre zurückliegende Erkrankung an Scharlach hat das Rheuma wohl in Gang gesetzt“, sagt Oettgen.