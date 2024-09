Umwelt „RhineCleanUp“: Müllsammler befreien Flussufer von Abfall

Mehr als 50 Freiwilligengruppen haben an den Ufern des Rheins in Rheinland-Pfalz und in Hessen Müll aufgesammelt. Bundesweit haben sich etwa 40.000 Freiwillige an der Aktion „RhineCleanUp“ beteiligt und dabei nicht nur den Rhein, sondern auch 28 andere Flüsse von rund 300 Tonnen Müll befreit, wie Initiator Joachim Umbach am Nachmittag sagte. Zwar hätten etwa 10.000 Menschen weniger teilgenommen als 2023; die Gesamtmenge an gesammeltem Abfall sei jedoch in etwa gleich hoch geblieben.