später lesen Richterin: Werte unstreitig überschritten FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Im Verfahren um ein mögliches Diesel-Fahrverbot in Mainz hat das Verwaltungsgericht von unstreitig erhöhten Werten an Stickstoffdioxid in der Luft gesprochen. Diese Überschreitung der Grenzwerte an einer Messstelle gebe es schon seit Längerem, sagte die Vorsitzende Richterin Stefanie Lang am Mittwoch. dpa