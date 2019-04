später lesen Riesiger Karnevals-Dackel reist vom Rhein in Passauer Museum Teilen

Ein riesiger Karnevals-Waldi aus dem rheinland-pfälzischen Neuwied entgeht seiner Vernichtung: Das Dackelmuseum im niederbayerischen Passau nimmt ihn in Obhut. Der rund fünf Meter lange Dackel aus Pappmaché über einem Drahtgestell reist an diesem Freitag in einem Lieferwagen in die Drei-Flüsse-Stadt, wie Museumschef Josef Küblbeck am Mittwoch mitteilte. dpa