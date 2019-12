„Riesiger Vertrauensbeweis“: Merk soll FCK retten

Kaiserslautern Das favorisierte Team um Markus Merk wird mit deutlicher Mehrheit in den Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern gewählt. Nun steht der frühere Schiedsrichter vor der großen Herausforderung, den Traditionsverein aus der existenzbedrohenden Krise zu führen.

Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für den angeschlagenen Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat einen Namen: Markus Merk. Der dreimalige Weltschiedsrichter und sein Team wurden am Sonntag mit deutlicher Mehrheit in den Aufsichtsrat des finanziell angeschlagenen Traditionsvereins gewählt. „Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis. Dieses Vertrauen gilt es zurückzuzahlen“, sagte der gebürtige Kaiserslauterer nach seiner Wahl.

Das Interesse an der mit Spannung erwarteten Versammlung sprengte die Kapazität der Fanhalle im Fritz-Walter-Stadion, selbst in den gut gefüllten VIP-Bereichen wurde das Prozedere auf Bildschirmen übertragen. Bei seinem Auftritt redete Merk Klartext und erhielt dafür die Ovationen der 1747 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. „Die Situation ist so prekär. Ich hätte es mir nie verziehen, es nicht wenigstens versucht zu haben, Verantwortung zu übernehmen“, sagte der neue starke Mann in Kaiserslauterns Kontrollgremium.