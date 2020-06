„Riesling extrem“: Winzer setzen auf besonderes Terroir

Siebeldingen Unterschiedliche Böden geben dem Riesling ganz eigene Aromen. Eine Online-Weinprobe des VDP rückte jetzt den Einfluss dieser mineralischen Besonderheiten am Rande der Haardt in den Blick.

Bei einer Online-Weinprobe des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) führten die Zwillinge Hans und Valentin Rebholz die Zuschauer durch die Weinberge des Weinguts Ökonomierat Rebholz in Siebeldingen (Kreis Südliche Weinstraße). „Hier in der Lage Kastanienbusch haben wir eine Besonderheit in der Region: Vulkanische Gesteine, roter Schiefer, ein Zeichen, dass der Boden viel Eisen enthält.“