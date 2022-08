Alle nicht giftig : Diese Schlangenarten sind in Rheinland-Pfalz heimisch

Diese Schlangenarten sind in Rheinland-Pfalz heimisch

Die Ringelnatter ist die am häufigsten vorkommende Schlangenart in Rheinland-Pfalz. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Sie verbreiten oft Angst, sind aber nicht giftig: Auch in Rheinland-Pfalz sind mehrere Schlangenarten heimisch. Welche das sind und worauf Sie achten sollten, wenn sie Ihnen begegnen.

Schlangen können vielen Menschen beim ersten Blick einen ordentlichen Schrecken einjagen. Schlängelt sich etwas durch den Garten oder gar das Haus, werden viele schnell panisch. Aber, und das ist die gute Nachricht: Vollkommen unbegründet. Denn in Rheinland-Pfalz gibt es keine Schlangen, die dem Menschen gefährlich werden können: „Von den drei bei uns vorkommenden Schlangenarten ist keine einzige giftig“, sagt der Naturschutzbund NABU, „viele wissen nicht, dass die heimischen Schlangen völlig ungefährlich sind.“

Na gut, wenn das viele nicht wissen, dann sollte sich das ändern. Blicken wir also auf die drei Schlangenarten, die in Ihren Gärten in Rheinland-Pfalz auftauchen könnten.