Ringer aus Burghausen erstmals deutsche Mannschafts-Meister

Die Ringer des SV Wacker Burghausen sind erstmals in der Vereinsgeschichte Meister der Bundesliga geworden. Die Bayern setzten sich im Finale gegen den Traditionsclub KSV Köllerbach aus dem Saarland durch. Nach einem souveränen 18:6 im Hinkampf reichte dem Team von Trainer Alexander Schrader im zweiten Duell am Samstag auswärts in Völklingen eine knappe 12:14-Niederlage zum Erfolg. dpa