Recht : Triererin von ihrem Anwalt um 250 000 Euro gebracht

Immer mal wieder kommt es vor, dass Anwälte ihre Mandanten um Erspartes bringen. Denn Treuhandkonten sind in Deutschland nicht gut geschützt. Foto: picture alliance / dpa/Andreas Gebert

Trier Eine Triererin wurde von ihrem Anwalt um 250 000 Euro gebracht. Das Geld wird sie wohl nie wiedersehen. Kein Einzelfall, wie die Recherche zeigt. Denn eine Absicherung gibt es für Mandanten nicht.

Sie ist 66 Jahre alt. Und sie wollte in Trier, wo ihre Eltern und Großeltern einst lebten, in einen neuen Lebensabschnitt starten. Mit dem Geld aus einem Grundstücksverkauf finanziell unbeschwert noch mal etwas ganz Neues anfangen. Home-Staging. Immobilien, die zum Kauf stehen, mit Möbeln und Dekoration eine neue Wertigkeit verleihen. Das war ihr Traum.

Stattdessen ist Ute J. nun auf Grundsicherung im Alter angewiesen und fürchtet, den Rest ihres Lebens in Armut zu verbringen. „Würdelos“ nennt sie das und man sieht ihr deutlich an, wie sehr es sie mitnimmt, was ihr ehemaliger Anwalt ihr antat: Er veruntreute Geld, das für ihre Altersvorsorge gedacht war. „Das will mir nicht in den Kopf,“ sagt sie. Dass so etwas möglich ist. Um andere zu warnen und um Menschen zu finden, denen es womöglich ähnlich erging, hat sie sich an den Volksfreund gewandt.

Mag ihr Fall auch krasser sein als andere – ein Einzelfall ist es nicht. Zahlreiche Berichte und Gerichtsverfahren zeigen: Immer wieder kommt es vor, dass Anwälte Geld veruntreuen, das Mandanten ihnen anvertraut hatten. So hatte das Trierer Landgericht 2017 einen Top-Anwalt aus der Region zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er Mittel seiner Mandanten ausgegeben hatte. Darunter die Ersparnisse einer Verkäuferin. In diesem Fall ging es um 11 000 Euro, die der Jurist in kleinen Raten zurückzuzahlen versprach.

Im Fall von Ute J. geht es um knapp 250 000 Euro plus Zinsen – und das Geld wird sie wohl nie wiedersehen. Die frühere Inhaberin eines Holzfachhandels hatte einen Anwalt für Baurecht mit dem Verkauf eines Grundstücks bei Duisburg beauftragt. War die Aufgabe doch ziemlich kompliziert, da es für potenzielle Investoren zahlreiche Auflagen gab. Das Geld, das nach Rückzahlung aller Kredite übrig war, floss auf ein Treuhandkonto, das der Anwalt für sie verwaltete.

„Ich kannte den Mann schon seit zehn Jahren. Warum sollte ich ihm nicht vertrauen?“, fragt sie. Keine Sekunde lang habe sie sich damals, mitten im Umzugsstress, Sorgen um ihr Geld gemacht. „Ich dachte noch, dass ist so sicher wie in Abrahams Schoß.“

Als der Anwalt plötzlich nicht mehr zu erreichen war – nicht per Mail, nicht per Telefon – da dachte sie zunächst, es sei ihm etwas zugestoßen. Bis sie dann erkennen musste, dass er abgetaucht war, nachdem er ihr Konto geplündert hatte. Zwar verurteilte das Landgericht Kleve den Mann 2015 nach ihrer Strafanzeige rechtskräftig dazu, das Geld zurückzuzahlen.

Doch war es da längst ausgegeben, ein Insolvenzverfahren folgte. Die Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft habe ihr gezeigt, dass ein Teil für Escort-Damen und Bordelle floss.

Verurteilt sei der Jurist bisher nicht, da ein gesundheitliches Gutachten das andere jage. Aber ob er nun eine Geldstrafe bekomme, ins Gefängnis müsse oder in die Psychiatrie – ändern werde das für sie nichts.

Als Schicksal hinnehmen will Ute J. das Ganze allerdings nicht. Ist sie doch überzeugt, dass ihr Leid hätte verhindert werden können. „Kaum jemand kennt die gefühlt 100 Gesetzeslücken, in die jeder Mandant fallen kann. Und ich dachte immer, in Deutschland seien sogar die Bananen genormt“, sagt sie.

In der Tat bietet die aktuelle Rechtslage wenig Schutz vor Robenträgern, die der Versuchung eines prall gefüllten Treuhandkontos nicht widerstehen können. Vielleicht, weil sie spielsüchtig sind, hohe Schulden haben oder luxuriöse Autos und Urlaube lieben.

Nach Ansicht von Maximilian Heitkämper, Rechtsexperte bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, gäbe es verschiedene Möglichkeiten, Mandanten besser zu schützen. Zum einen könne man die gesetzliche Berufshaftpflichtversicherung ausweiten. Das würde natürlich auch deren Kosten in die Höhe treiben. Deutlich günstiger wäre es, die Treuhandkonten besser zu schützen, „sodass sie dem Zugriff der Anwälte entzogen sind“, sagt Heitkämper. Zum Beispiel indem Geld – ähnlich wie in Österreich – nur noch mit Zustimmung der Kammer ausgezahlt werden kann. Oder man macht es wie in Frankreich: Dort übernimmt eine zentrale Fremdgeldkasse die Abwicklung.

Eine dritte Möglichkeit wäre es dem Experten zufolge, dass Anwälte einen Fonds auflegen, aus dem sie Opfer von Straftaten entschädigen können – so wie Notare dies bereits tun. „Ob die Solidarität der Anwälte das hergibt, weiß ich nicht“, sagt Heitkämper.

Und was sagen die Anwälte dazu? Melanie Theus, Geschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Koblenz, weist darauf hin, dass es für Anwälte – anders als für die Notare – keine gesetzliche Verpflichtung zu einer „Opferentschädigung“ gebe. Das sei in der Bundesrechtsanwaltsordnung nicht verankert und damit wohl bislang auch nicht als erforderlich angesehen worden. Freiwillige Fonds hätten die Kammern überwiegend abgelehnt, „da die zu versichernden Summen hoch und die dafür zu entrichtenden Versicherungsprämien unverhältnismäßig wären“. Zudem sei es, grob zusammengefasst, in unserem Wirtschaftssystem grundsätzlich so, dass jeder für seine Fehltritte selbst einstehen müsse. Es käme ja auch niemand auf die Idee, die IHK in Anspruch zu nehmen, wenn ein Kaufmann seine Pflichten verletze. Auch die Versicherer hätten es daher abgelehnt, den Versicherungsschutz auf vorsätzliche Taten auszuweiten.

2019 hatte die Kammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Koblenz nach eigenen Angaben knapp 480 Beschwerden gegen Rechtsanwälte zu bearbeiten, davon zehn mit dem Vorwurf „der nicht ordnungsgemäßen Behandlung von Fremdgeld“. Acht Vorwürfe habe man ausräumen können, zwei an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, wovon einer eingestellt wurde.

Aus den vergangenen fünf Jahren seien der Kammer „vier Vorgänge bekannt, in denen es zu einer Verurteilung wegen Untreue gegen Mitglieder unseres Bezirkes kam“. Im Falle einer solchen Verurteilung drohe dem Rechtsanwalt zudem ein anwaltsgerichtliches Verfahren, das mit dem Ausschluss aus der Anwaltschaft enden könne. Theus geht davon aus, dass die niedrigen ihr bekannten Fallzahlen auch daher rühren, dass den Anwälten bewusst sei, dass sie im Falle einer Veruntreuung „nicht nur strafrechtlich belangt werden, sondern zusätzlich ihre berufliche Existenz gefährden.“

Ute J. will sich mit solchen Antworten nicht zufrieden geben. Sie hat in den vergangenen Jahren viele Briefe an Politiker geschrieben, war bei Opferschutzverbänden und wandte sich an den Bundespräsidenten, doch die fühlten sich nicht zuständig. Sie schrieb dem Justizministerium, das ihr mitteilte, es könne ihr keine Rechtsberatung geben. Dabei wollte sie ja gar keine Rechtsberatung, sondern Gesetze, die Menschen wie sie besser schützen.