Risikomanagement zum Rhein-Hochwasser wird neu aufgestellt

Mainz Mit dem Klimawandel erfährt die Hochwassergefahr zusätzliche Brisanz. Eine Expertenkonferenz berät über länderübergreifende und örtliche Vorsorgekonzepte.

Die Leitlinien für die Hochwasservorsorge am Rhein müssen nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums an die veränderten Risiken des Klimawandels angepasst werden. „Die Hochwassergefahr bleibt gerade bei anhaltendem Klimawandel brisant“, teilte das Ministerium vor einer Expertenkonferenz am Mittwoch in Mainz mit. Dies habe zuletzt das Hochwasser an Rhein und Mosel im Januar und Februar gezeigt.