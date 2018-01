später lesen Riskantes Überholmanöver: Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß Teilen

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 38 bei Bad Bergzabern sind zwei junge Männer gestorben. Ein 18-jähriger Fahranfänger war am Donnerstagabend trotz Überholverbots ausgeschert und wollte an mehreren Fahrzeugen vorbeiziehen. Ein 21-Jähriger, der ihm mit seinem Auto entgegenkam, konnte nicht mehr reagieren, wie die Polizei mitteilte. Beide Wagen krachten frontal zusammen. Die Fahrer starben noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Eine Frau wurde leicht verletzt. Die B38 war zwischen Bad Bergzabern und Oberotterbach (beide Kreis Südliche Weinstraße) fast sechs Stunden voll gesperrt. dpa