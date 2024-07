Dreyer-Nachfolger Mehr Stimmen als erwartet: Alexander Schweitzer ist der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident

„Sie merken, irgendwie ist es gerade ein schwerer Tag“, weil es der letzte sei, sagte Dreyer mit brüchiger Stimme vor dem Landtag. „Ich gehe in großer Dankbarkeit.“ In ihrer letzten Rede bezeichnete Dreyer neben dem Klimawandel die Verteidigung der Demokratie als „vielleicht die größte Herausforderung unserer Zeit“. „Der Glaube an unsere Demokratie ist unser gemeinsames Ganzes“, so die 63-Jährige. Der Landtag verabschiedete Dreyer mit stehenden Ovationen - selbst die Opposition - außer der AfD - applaudierte.