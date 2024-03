Schüler betroffen Busfahrer in der Region streiken noch bis Sonntag

Wer in der Eifel oder an der Mosel in dieser Woche mit dem Bus fahren will, muss sich weiterhin auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat den vor einer Woche begonnenen Streik der Busfahrer von privaten Unternehmen überraschend verlängert. Konkret bedeutet das: Bis zum kommenden Sonntag werden etliche Busse in der Vulkaneifel und entlang der Mosel ausfallen. Betroffen davon auch der Schülerverkehr.