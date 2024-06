Machtwechsel Christian Baldauf will CDU-Landesvorsitz bald abgeben – Chance für einen Eifeler

Am Dienstagvormittag will die rheinland-pfälzische CDU in einer Pressekonferenz ihre Wahlergebnisse analysieren. Allerdings wird die Partei auch über ihre Zukunft berichten, wie sie am Montag kurzfristig ankündigte. Wie der Trierische Volksfreund nun aus gut unterrichteten Kreisen erfahren hat, wird Landeschef Christian Baldauf den Vorsitz bald abgeben. Beim Landesparteitag der CDU im September soll ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Den Fahrplan dorthin will die Partei am Dienstag genauer erläutern.