Sitzenbleiber in der Grundschule CDU kritisiert Ampel: „Bildungsversagen der rheinland-pfälzischen Landesregierung“

Die neuesten Zahlen zu Sitzenbleibern in den rheinland-pfälzischen Grundschulen haben eine Diskussion über die Bildungspolitik im Land ausgelöst. Am Mittwoch hatte der Trierische Volksfreund Daten veröffentlicht, wonach in Rheinland-Pfalz immer mehr Kinder bereits in der Grundschule sitzenbleiben.