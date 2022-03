Pandemie : Corona-Infizierte ohne Symptome dürfen arbeiten gehen - Das sind die Regeln in Rheinland-Pfalz

Trier Unternehmen in der Region begrüßen die sogenannte Arbeitsquarantäne. Der Personalausfall in Kliniken soll damit reduziert werden. Positiv Getestete sollen sich freiwillig isolieren.

Daher hat die Landesregierung beschlossen, dass symptomfreie Infizierte in Absprache mit ihrem Arbeitgeber weiterhin arbeiten gehen dürfen. Um das umzusetzen, soll es eine sogenannte Arbeitsquarantäne geben. Laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) würden dafür strenge Maßnahmen gelten, wie etwa eine FFP2-Maskenpflicht. Die Arbeitsquarantäne soll auch für Beschäftigte in Kliniken gelten. So könne leichter auch die Versorgung von infizierten Patientinnen und Patienten durch infiziertes, aber nicht erkranktes Personal sichergestellt werden, sagte Hoch. „Unser Ziel ist es, dass wir einen Umgang mit dem Virus finden, der sich in die Richtung entwickelt, dass Menschen mit Symptomen möglichst Begegnungen vermeiden und jene, die symptomfrei sind wieder an die Arbeitsstätte zurückkehren können.“