Untersuchungsausschuss : Feuerwehrleute aus dem Ahrtal berichten von der Flut: „Es hat keine Warnungen vor der Katastrophe gegeben“

Mainz Die ersten Orte an der Ahr hat die Flut im Juli 2021 völlig unvorbereitet getroffen, weil sie offenbar keine Warnungen erhalten haben. Am frühen Nachmittag eskalierte die Lage auf einem Campingplatz. Unklar ist, warum mit dieser Erfahrung Kilometer weiter flussabwärts viele Stunden später noch weitere Menschen sterben mussten.

Es sind Dutzende Kilometer, entlang derer sich die Ahr von Dorsel über Bad Neuenahr-Ahrweiler bis nach Sinzig schlängelt. Unweit des kleinen Eifel-Örtchens Dorsel wird der kleine Fluss am 14. Juli 2021 zuerst zum reißenden Strom. Bereits am frühen Nachmittag müssen Menschen am Campingplatz Stahlhütte von ihren Wohnwagen gerettet werden. Für einige kommt die Hilfe zu spät.

Weil die Retter keine Seilwinde hatten, improvisierten sie und zogen Menschen vom Hubschrauber aus mit Feuerwehrseilen aus dem Wasser, wie Notfallsanitäter Stefan Goldmann im Untersuchungsausschuss berichtete. Einige Menschen konnten gerettet werden. Mehrere Menschen starben nach Angaben von Wehrleiter Merten jedoch am Campingplatz in Dorsel - auch eine Feuerwehrkameradin, die zusammen mit einer bettlägerigen Frau in einem Wohncontainer weggeschwemmt wurde.

Auch Innenminister Roger Lewentz hatte ausgesagt, dass erst am nächsten Tag das Ausmaß der Katastrophe klar gewesen sei. Noch um 19.20 Uhr hatte er die zuständige Technische Einsatzleitung in Bad Neuenahr-Ahrweiler besucht - und dort einen konzentriert arbeitenden Krisenstab gesehen. Die Beteiligten sprachen auch dort über die Lage in Dorsel. Folgen hat das offenbar keine für die Warnung weiterer Dörfer an den Kilometern flussabwärts der Ahr gehabt. Später starben dort noch viele weitere Menschen. Zuerst in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Noch später, selbst nach zwei Uhr nachts, müssen in Sinzig - nahe der Mündung in den Rhein - noch zwölf Menschen in einer Einrichtung für Behinderte ihr Leben lassen.