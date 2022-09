Katastrophe im Ahrtal : Landesregierung hält Videos aus der Flutnacht geheim

Schuld, ein Jahr danach. In diesem Ort an der Ahr waren die ersten Häuser eingestürzt. Das Innenministerium wusste davon. Foto: dpa/Boris Roessler

Mainz Immer wieder heißt es von der rheinland-pfälzischen Landesregierung und den Behörden, man habe in der Flutnacht kein Lagebild gehabt. Offenbar existieren aber eigene Hubschraubervideos, die den Zustand an der Ahr zeigen. Die Öffentlichkeit darf sie aber nicht sehen.

Gegen halb zehn am Abend des 14. Juli 2021 verschärft sich die Lage im Ahrtal. Zumindest wird das zu diesem Zeitpunkt im Lagezentrum des Innenministeriums klar. Dort erfährt man von einem vermisster Camper, abgetriebenen Campingwagen, mehreren eingestürzten Häusern. Innenministerium, Polizei und Katastrophenschützer interpretieren dies aber noch nicht als Vorboten jener dramatischen Situation, die sich am Ende im Ahrtal zeigte. Sie seien von einem „punktuellen“, schweren Hochwasser ausgegangen, so wie das in Rheinland-Pfalz bekannt sei. Das ist das Narrativ, das die Landesregierung seit mehreren Monaten zur Flutnacht verwendet. Es habe zudem kein valides Lagebild gegeben.

Ein Mitarbeiter im Lagezentrum des Innenministeriums reagierte allerdings in der Flutnacht, genau aus diesem Grund. Er regte bei der Polizei Koblenz an, einen Hubschrauber zur Aufklärung ins Ahrtal loszuschicken. Der Mitarbeiter habe wissen wollen, was dort alles geschehen sei, wie schlimm die Lage sei. Die Polizei Koblenz folgt dem Hinweis, der Hubschrauber steigt auf, zeichnet mehrere Videos auf, fertigt mehrere Fotos.

Der Untersuchungsausschuss hat diese Videos der Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz am Freitag zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. Offenbar sind die Luftaufnahmen zwischen 22.15 und 22.42 Uhr höchst brisant. Die Landesregierung hält sie nämlich unter Verschluss. Die Öffentlichkeit wurde bei der Sitzung ausgeschlossen. Was auf den Videos zu sehen ist, bleibt deshalb vorerst unklar. Womöglich liefern sie ein Bild der dramatischen Lage im Ahrtal, die das Innenministerium in Bedrängnis bringen könnte.

Das Zeigen der Videos sei von der Landesregierung nicht gestattet worden, weil Personen in Notsituation zu sehen seien - hier überwiegen die Persönlichkeitsrechte das Öffentlichkeitsinteresse, sagte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) im Anschluss zur Begründung. Die Landesregierung will nun bis zum 7. Oktober prüfen, ob die Möglichkeit besteht, die Videos so zu bearbeiten, dass sie der Öffentlichkeit gezeigt werden könnten. Ein weiteres brisantes Detail: Offenbar sind die Videos erst Anfang der Woche neu in den Akten des Untersuchungsausschusses zur Verfügung gestellt worden.

Die Aufklärung der Lage, die vom Lagezentrum des Innenministeriums selbst angeregt wurde, soll dort allerdings nie angekommen sein. Zumindest sagen die Mitarbeiter, dass sie die Videos aus dem Hubschrauber nie gesehen hätten. Es gab aber aus dem selben Flug auch Fotos von der Lage an der Ahr, die den Mitarbeitern wiederum vorlagen. Sie seien verwackelt gewesen, man habe aber sehen können, dass es ein deutliches Hochwasser gebe. Der Pilot habe auch mitgeteilt, dass viele Häuser im Wasser stünden, dass es schlimm aussehe und das Leute mit Taschenlampen von ihren Häusern leuchten würden. Retten konnte der Hubschrauber nicht, weil er keine Seilwinde hatte.

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, Foto: dpa/Arne Dedert

Lesen Sie auch Special : Ein Jahr nach der Flutkatastrophe 2021: Beiträge zum Jahrestag

Der Mitarbeiter beschrieb seinen Eindruck von den Fotos so: „Auf den Bildern war quasi die Ahr zu sehen, also es war eine größere Wasserfläche. In dieser Wasserfläche waren Häuser zu sehen, die je nach Straßenzug teilweise bis zum Dach unter Wasser standen.“ Diese drei Fotos habe er auch an das Ministerbüro von Lewentz weitergeleitet. Das war um 23.40 Uhr.

Der Minister habe an dem Tag niedrigschwellig informiert werden wollen, so der Mitarbeiter. Er beschrieb Lewentz als „wissbegierig“ - vor wenigen Wochen habe der Minister im Lagezentrum angerufen, weil er wissen sollte, aus welchem Grund die Sirene in seinem Ort gerade heule.