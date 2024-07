Neue Zahlen Freie Wähler und AfD gewinnen in Rheinland-Pfalz am stärksten Mitglieder hinzu

Der Trend bei den Volksparteien CDU und SPD zeigte 2023 in Rheinland-Pfalz wie in den Vorjahren nach unten. Die Christdemokraten verloren 2,4 Prozent ihrer Mitglieder, die SPD sogar 4,1 Prozent. Anfang des Jahres etwa vermeldete CDU-Chef Christian Baldauf noch einen bemerkenswerten Mitgliederzuwachs aufgrund der Proteste gegen Rechtsextremismus. Laut Politikwissenschaftler Jun dürfte es wegen der demographischen Struktur nicht zu einer Trendumkehr kommen. „SPD und CDU haben in den 70er-Jahren enorme Zuwächse verzeichnet. Viele dieser Mitglieder sterben nun“, sagte er. Gleichzeitig halte sich die Begeisterung jüngerer Altersgruppen für diese Parteien in Grenzen. Ihnen fehlten derzeit die entscheidenden politisierten Themen und Persönlichkeiten, so Jun. Mit 33.221 (CDU) und 28.792 (SPD) sind die beiden Parteien aber noch deutlich die mitgliederstärksten in Rheinland-Pfalz.