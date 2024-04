Auch Trier betroffen „Die Tür stand offen“: So unsicher waren sensible Daten in Gesundheitsämtern

Meldepflichtige Infektionen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen von Beamten und chronisch-psychische Krankheiten – all diese sensiblen Personendaten speichern die rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter. Die Mitarbeiter verwenden dazu die Software mit dem Namen „Mikropro Health“ einer kleinen Firma aus Kaiserslautern. Seit Monaten steht die Anwendung wegen diverser Ungereimtheiten in der Kritik. Und: Es gibt Datenschutz-Probleme mit der Software. Sind dadurch sensible Gesundheitsdaten in die falschen Hände geraten?