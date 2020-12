Interview : Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler (SPD): „Es wird niemand zur Impfung gezwungen“

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) redet in einer Videokonferenz mit der Volksfreund-Redaktion über die Lage in Heimen, Impfungen und Hoffnung für 2021. Foto: Thomas Roth / TV/Thomas Roth

Trier/Mainz Gesundheitsministerin kündigt mehr Tests in Altenheimen an, lehnt Besuchsverbot ab und sagt, wen und wo das Land zuerst schützt.

Wie schützt das Land die Menschen in Altenheimen, welchen Kurs verfolgt es beim Impfen, wie ist die Lage in Kliniken, wann bessert sich endlich das Infektionsgeschehen? Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) stand unserer Redaktion zur Corona-Krise Rede und Antwort.

Wann gehen die Impfungen in Rheinland-Pfalz los?

Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Wir starten am 27. Dezember. Da die Impfdosen dann aller Voraussicht nach noch gering sein werden, beginnen wir mit der vulnerabelsten Gruppe und folgen entsprechend der vom Bundesgesundheitsministerium präsentierten Empfehlung, die mir auch mein Ethikbeirat gegeben hat. Ab dem Tag impfen wir Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Altenpflegeeinrichtungen mit mobilen Teams. Wenn neuer Impfstoff da ist, weiten wir aus und werden in den Impfzentren in Betrieb gehen.

Wird das Land nach Regionen unterscheiden? In der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg geht es dem Vernehmen nach erst später los, weil die Corona-Fallzahlen nicht so hoch sind?

Bätzing-Lichtenthäler: Es wird eine Priorisierung nach Regionen geben, das ist der Knappheit des Impfstoffes geschuldet. Am 27. Dezember wird noch nicht in jedem Landkreis jedes Altenheim angesteuert werden. Wir wollen zunächst in die Regionen gehen, wo wir besonders hohe Fallzahlen haben. Das Ziel muss sein, Ansteckungen und das Sterben der alten Menschen zu verhindern. Da, wo die Inzidenzen höher liegen, ist das Risiko größer. Deswegen wählen wir als erste Gruppe die Altenheime in Rheinland-Pfalz, dann die Über-80-Jährigen in Häuslichkeit sowie dann pflegerisches und ärztliches Personal in Krankenhäusern, das besonderer Exposition ausgesetzt wird.

Wie viel Impfstoff wird Rheinland-Pfalz zur Verfügung haben?

Bätzing-Lichtenthäler: Es wird zu Beginn nicht viel sein, wir erwarten Montag eine erste Prognose. Gemäß der Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel rechnen wir damit, in Rheinland-Pfalz 4,8 Prozent der Impfdosen abzubekommen. In der zweiten Januarhälfte werden hoffentlich schon weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen – wie von Moderna. Je mehr Impfstoff auf den Markt kommt, desto entspannter wird die Lage und umso weniger müssen wir priorisieren.

Wie schnell rechnen Sie mit Entspannung?

Bätzing-Lichtenthäler: Das wird eine ganze Zeit lang dauern. Es ist Geduld gefragt. Der Bundesgesundheitsminister hat gesagt, wir bräuchten ein bis zwei Monate in den Altenpflegeeinrichtungen, bevor wir in die Fläche gehen können. Entspannung tritt in dem Moment ein, wo wir genügend Impfstoff haben, der in ärztlichen Niederlassungen ver­impft werden kann. Dann haben Menschen die Möglichkeit, für eine Schutzimpfung zu ihrem Hausarzt zu gehen. Die Impfquote dürfte dann deutlich steigen. Wir rechnen damit, so die Aussage des Bundesgesundheitsministeriums, dass in der zweiten Jahreshälfte 2021 Impfstoff in den Niederlassungen verimpft werden kann.

Befürchten Sie Verteilungskämpfe, weil verschiedene Berufsgruppen zuerst geimpft werden wollen?

Bätzing-Lichtenthäler: Das wird auf der Basis der Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums geregelt und ist eine ganz komplexe, ethische Frage. Das ist auch keine Entscheidung, die ein Bundes- oder Landesminister alleine trifft, sondern da haben sich auch der nationale Ethikrat, die ständige Impfkommission und die Leopoldina Gedanken gemacht, nach welchen Faktoren eine Priorisierung zu erfolgen hat. Alle tragen das gemeinsam, zuerst die zu schützen, die das größte Risiko haben, zu erkranken und zu sterben. Natürlich wünschen sich andere auch den Impfstoff. Sie kommen ja auch dran. Zunächst gilt es aber die zu schützen, die besonderen Schutz bedürfen. Da ist Verständnis gefragt. Es geht Schritt für Schritt. Es ist doch unglaublich, dass es gelungen ist, in zehn Monaten einen Impfstoff zu entwickeln. Die weitere Kraftanstrengung in den nächsten Monaten werden wir gemeinsam gut überstehen.

Was machen Sie, wenn die Impfbereitschaft in den Heimen nicht so groß ist?

Bätzing-Lichtenthäler: Dann ist das so. Und dann gehen wir halt den nächsten Schritt, uns direkt an die über 80-Jährigen in Häuslichkeit, in Impfzentren und an das Personal in Krankenhäusern zu wenden. Es wird niemand zur Impfung gezwungen, und ich will auch keine Impfpflicht durch die Hintertür. Mir sind Aufklärung, Information und Transparenz wichtig, um Menschen zu überzeugen. Ich glaube übrigens, dass die Impfbereitschaft in den Altenheimen hoch sein wird. Es geht dort um das Leben der Menschen, nicht darum, von einem Schnupfen ausgenommen zu sein.

Dürfen Pfleger weiter in Heimen arbeiten, wenn sie sich nicht impfen lassen?

Bätzing-Lichtenthäler: Absolut. Wir brauchen weiterhin jeden, der in Heimen arbeitet. Es gibt darüber hinaus weitere Schutzmaßnahmen. Selbst wenn wir mit dem Impfen beginnen, dauert es, bis wir eine ausreichend große Immunität haben. Maske, Hygiene und Abstand werden noch lange unser ständiger Begleiter sein.

Viele Menschen sterben in Heimen. Wie stellt sich Lage aus Ihrer Sicht da, wie werden Bewohner geschützt?

Bätzing-Lichtenthäler: Wir haben früh den Fokus auf vulnerable Gruppen gelegt. Die Besuchsregeln haben wir auf aktuell einen Gast pro Bewohner pro Tag verringert. Besucher müssen verpflichtend FFP2-Masken in den Heimen tragen. Mitarbeiter haben sich einmal die Woche testen zu lassen, in Regionen mit höheren Inzidenzen zweimal. Die neue Landesverordnung, die ab dem heutigen Samstag in Kraft tritt, sieht auch eine Regelung für Tests von Bewohnerinnen und Bewohnern vor. Wichtig ist aber bei allen Maßnahmen, dass die Regeln auch eingehalten werden. Es nutzt nichts, wenn ein Besucher die FFP2-Maske im Foyer anzieht und im Aufzug runternimmt. Es nutzt nichts, wenn Mitarbeiter sich schützen und in der Kaffeepause ohne Abstand zusammen essen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir weiter sind als im April, als es noch keine Schutzausrüstung, keine Testungen und nicht überall Hygienekonzepte gab. Ich sehe nicht, dass es unter den jetzigen Bedingungen nochmal zu einem dauerhaften Besuchsverbot kommen wird. Menschen sterben sonst an Isolation, an Einsamkeit. Das darf auch nicht sein.

Überrascht Sie trotzdem, dass die Lage in den Heimen so dramatisch ist?

Bätzing-Lichtenthäler: Wir hatten zu Beginn der Pandemie ein viel niedrigeres Infektionsgeschehen als jetzt. Jetzt haben wir ein exponentielles Wachstum. Die Altenpflegeeinrichtungen sind ein Spiegelbild dessen, was in der Gesellschaft passiert, aber mit viel schlimmeren, viel drastischeren Auswirkungen. Was es dort an Erkrankungen und Todesfällen zu verzeichnen gibt, ist ganz schlimm zu sehen.

CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf fordert, Bundeswehr und Katastrophenschutz für Tests in Heimen einzusetzen. Ist denn wirklich genügend Personal da?

Bätzing-Lichtenthäler: Auf die Idee sind wir längst gekommen, den Hinweis brauchen wir nicht. Wir haben selber ein Corona-Beratungsteam für Pflege eingerichtet, das dabei ist, einen Pool an helfenden Händen zu erstellen. Das gilt nicht nur für Tests. Weil in den Einrichtungen mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank werden, braucht es auch Kräfte bei der Essensausgabe und Hauswirtschaft. Wir gehen davon aus, den Heimen Anfang des Jahres den Pool zur Verfügung stellen zu können. Es gibt auch Einrichtungen, die sich selber auf den Weg gemacht haben und mit Organisationen vor Ort kooperieren. Wir haben darüber hinaus schon über 2100 Pflegekräfte qualifiziert und einen Pool von 500 Menschen bei der Landespflegekammer aufgebaut. Das sind gelernte Kräfte, die in der Pflege nicht mehr tätig sind.

Wann droht Kliniken die Überlastung oder gar eine Triage?

Bätzing-Lichtenthäler: Wir haben in unseren fünf Versorgungsregionen derzeit keine Anzeichen dafür, dass eine Triage durchgeführt werden müsste, auch wenn die Situation angespannt ist. Wir haben momentan etwas mehr als 1000 Covid-19-Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern, von denen 148 beatmungspflichtig sind. Immer mehr Kliniken gehen auch wieder dazu über, elektive Eingriffe zu verschieben. Die Entwicklung zeigt, wie wichtig der Shutdown ist, um von den Zahlen runterzukommen. Für das Personal in den Kliniken herrscht ein Ausnahmezustand. Die Belastung zehrt an den Kräften.

Was hat sich beim Personal auf den Intensivstationen getan?

Bätzing-Lichtenthäler: Wir haben eine deutliche Steigerung der Kapazitäten erreicht mit inzwischen 1631 Intensiv- und Beatmungsplätzen. Das ist uns in gemeinsamer Kraftanstrengung mit den Krankenhäusern gelungen. Als Land haben wir alleine gut 25 Millionen Euro für zusätzliche Beatmungsgeräte ausgegeben. Wir haben 2100 Pflegekräfte zusätzlich in intensivmedizinischen Kenntnissen geschult. Seit dem 1. November haben wir noch mal einen neuen Schulungsrhythmus mit 1500 Kräften aufgelegt, um weiteres Personal zu qualifizieren.

Wann erwarten Sie die Höchstzahl an Patienten in den Kliniken?

Bätzing-Lichtenthäler: Der Peak wird wahrscheinlich in den nächsten acht bis zehn Tagen erreicht sein. Wenn wir davon ausgehen, dass der Shutdown Wirkung entfaltet, müssen wir immer mit einem Verzug von 14 Tagen rechnen, bis Entspannung eintrifft.

Sie haben Hoffnung auf Entspannung?

Bätzing-Lichtenthäler: Ja, natürlich. Der Shutdown wird Wirkung zeigen. Wir haben neue Maßnahmen in den Alteneinrichtungen, testen mehr, beginnen mit dem Impfen. Es wird aber noch dauern, bis sich das in der Statistik zeigt. Es werden auch noch harte Wochen, weil der Winter nicht vorbei ist. Wir verlangen der Gesellschaft richtig was ab, brauchen aber Geduld.