Kriminalität : Bespuckt, beleidigt, attackiert: Gewalt gegen Polizei und Einsatzkräfte ist keine Ausnahme

Trier Auch in der Region Trier kommt es immer wieder zu Angriffen auf Polizisten und andere Einsatzkräfte. Die Polizeigewerkschaft beklagt zunehmende Respektlosigkeit und sagt: Uniformierte werden als Feinde betrachtet. Was tun?

Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht unter anderem auch in Koblenz, wo Rettungskräfte mit Böllern und Feuerraketen attackiert worden sind, wird auch in Rheinland-Pfalz über Konsequenzen diskutiert. Thomas Meyer, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, fordert ein konsequentes Vorgehen gegen die Täter. Er beklagt eine zunehmende Respektlosigkeit gegen Polizisten und andere Einsatzkräfte. Uniformträger seien für viele zu persönlichen Feinden geworden, sagt der Gewerkschaftsvorsitzende. Die Polizei werde immer mehr zum Prellbock für gesellschaftliche Probleme.

Opfer von Gewalt: Wie viele Polizisten angegriffen wurden

Gewalt gegen Feuerwehrleute und Sanitäter

Auch in der Region wurden in der Vergangenheit Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten angegriffen. So wurden in der Silvesternacht 2019/20 Rettungswagen in der Trierer Innenstadt mit Böllern beworfen, ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurde von einem Feuerwerkskörper getroffen, zudem wurden die Einsätze von Gaffern behindert. Unter anderem wegen dieser Vorfälle wurde ein Böllerverbot an Silvester auf dem Trierer Hauptmarkt erlassen. Laut Mitteilung der Polizei wurde es eingehalten.