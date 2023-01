Warmer Winter : Imker in Sorge: Warmer Winter und hungrige Hornissen bedrohen unsere Bienen

Imker in Sorge: Warmer Winter und hungrige Hornissen bedrohen unsere Bienen

Trier Bienen fliegen aktuell wegen des warmen Winters viel zu früh aus und drohen zu verhungern. Jahrtausendelang haben sich Tierarten an Umweltbedingungen angepasst, doch jetzt bringt der Klimawandel alles durcheinander. Diese Folgen hat die Krise für viele Tierarten.

Schon mal von der „Wintertraube“ gehört? Das ist keine Frucht, sondern eine kugelige Form, zu der sich Bienen im Stock zusammenscharen, um sich bei eisigen Wintertemperaturen gegenseitig vor der Kälte zu schützen. Von Kälte kann allerdings derzeit keine Rede sein. Der Januar fällt bisher viel zu warm aus. So warm, dass sich die Trauben auflösen. „Die Bienen wollen mal gucken, was da draußen los ist“, berichtet Eckhard Richter, Pressesprecher des Imkerverbands Rheinland-Pfalz. Doch los ist im Januar nicht viel. Zwar werden die Bestäuber bei ihren Ausflügen in Gärten außergewöhnlich früh auf blühende Forsythien, Scheinquitten oder Haselsträucher stoßen – doch Nahrung gibt es draußen jetzt noch nicht (genug). „So verbrennen sie sinnlos Energie“, erklärt Richter.