Pandemie : Wegen Überlastung der Gesundheitsämter: Keine Kontakterfassung mehr in Kneipen?

Trier Viele Gesundheitsämter in der Region haben wegen Überlastung die Nachverfolgung von Kontakten von Corona-Infizierten eingestellt. Welchen Sinn macht dann noch, dass Kneipenbesucher vorher ihre Kontaktdaten angeben? Die Landesregierung plant daher eine Änderung.

Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt: Bevor man in ein Café, eine Kneipe oder ein Restaurant geht, checkt man mit einer Kontakterfassungs-App oder der Corona-Warn-App ein, gibt damit seine Kontaktdaten an – Name, Adresse, von wann bis wann man dort war. In einigen Betrieben muss man noch einen Zettel ausfüllen. All das soll den Gesundheitsämtern helfen, falls ein Gast positiv auf Corona getestet wurde, die engeren Kontakte des Infizierten nachzuverfolgen. Aufgrund der hohen Infektionszahlen haben viele Gesundheitsämter in der Region die Kontaktnachverfolgung aber längst eingestellt. Welchen Sinn macht dann noch die Pflicht der Gastronomie, die Daten ihrer Gäste zu erfassen?