36 Millionen Grundstücke : Umstrittene Grundsteuererklärung: Wird die Frist zur Abgabe verlängert?

Trier Viele Rheinland-Pfälzer haben immer noch keine Grundsteuererklärung abgegeben. Dabei läuft die Abgabefrist langsam aus. Wird die Frist doch noch verlängert?

Verlängerung der Abgabefrist für Grundsteuererklärung gefordert

Derweil sollen die ersten auf der Grundlage des neuen Bewertungsrechts erstellten Bescheide über den sogenannten Grundsteuerwert und Grundsteuermessbetrag schon ab Mitte Oktober an die Eigentümer verschickt werden. Wegen „der sehr hohen Auslastung der Finanzämter“ bittet das Landesamt für Steuern die Empfänger der Bescheide darum, von Nachfragen abzusehen. In Fällen, in denen die Abgabefrist versäumt wurde, werde voraussichtlich ab Ende Februar 2023 ein Erinnerungsschreiben versandt, heißt es.