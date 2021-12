Pandemie : Dreyer appelliert: Feiern Sie Weihnachten im kleinen Kreis

Foto: dpa/Oliver Berg

Trier/Mainz Für Ungeimpfte gelten über die Feiertage weiterhin strenge Kontaktbeschränkungen. Aber auch Geimpfte sollen auf große Familienfeiern verzichten. Die Sorge vor Omikron wächst.

Feiern im kleinen Kreis, statt großer Familienfeiern unterm Weihnachtsbaum: Das ist auch in diesem Jahr, dem zweiten Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen, angesagt. „Bitte reduzieren Sie Kontakte, halten Sie Abstand und lassen Sie sich impfen“, appellierte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag nach einem Gespräch der Landesregierung mit einer Expertenrunde. Für Geimpfte soll es an Weihnachten so gut wie keine Einschränkungen geben. Bei Treffen von Geboosterten, sei die Gefahr von Infektionen deutlich geringer, zweifach geimpften Personen rät die Ministerpräsidentin, sich vor Treffen zu testen.

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rät, dass sich jeder vor einem Treffen testen lassen oder zumindest selbst testen sollte. Der Minister machte deutlich, dass vor allem für Menschen ohne Booster-Impfung besondere Vorsicht geboten sei.

Dreyer machte deutlich, dass für Ungeimpfte auch über Weihnachten die bestehenden Kontaktbeschränkungen gelten würden. Sie dürfen sich im öffentlichen Raum mit dem eigenen Hausstand und höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen. Dreyer verteidigte diese Einschränkungen: „Wir wissen, welche Belastungen damit verbunden sind. Wir entscheiden nicht leichtfertig.“

Der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, mahnte am Donnerstag, Weihnachten dürfe nicht zu einem „Kick-Start für Omikron“ werden. Lassen Sie uns die Feiertage so verbringen, dass sie nicht für das Virus ein Fest werden“, warnte er und riet, nur im engsten Kreis zu feiern. Dreyer verwies darauf, dass die Chefs der Staatskanzleien am Montag beraten wollen, welche Maßnahmen zum Schutz vor Omikron notwendig werden könnten. Klar ist bereits, dass Bars, Clubs und Diskotheken in Rheinland-Pfalz noch vor Weihnachten schließen sollen. Die entsprechende Änderung der derzeitigen Corona-Verordnung soll am Dienstag beschlossen werden und am Donnerstag, einen Tag vor Heiligabend, in Kraft treten, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). In der geänderten Verordnung sollen auch die Regeln für Silvester formuliert werden.

Dreyer deutete bereits an, dass dann auch die Kontakte für Geimpfte in öffentlichen Räumen eingeschränkt werden könnten, dass also die erlaubte Zahl von Teilnehmern beim Feiern und Veranstaltungen reduziert werden könnte. Im Saarland sind an Silvester und Neujahr Ansammlungen im öffentlichen Raum mit mehr als zehn Personen untersagt.