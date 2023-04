Wechsel im Integrationsministerium Überraschung in der Landesregierung: Grüner Staatssekretär tritt zurück - Trierer wird Nachfolger

Mit Janosch Littig steht bereits ein Nachfolger fest, der am Dienstag ernannt werden soll. Der 39-Jährige lebte bis zum 18. Lebensjahr in Trier und verließ die Region nach seinem Abitur am Friedrich-Spee-Gymnasium für sein Studium in Mainz. Er gilt als gut vernetzt bei den Landes-Grünen und als Vertrauter der stellvertretenden Ministerpräsidentin. Ein Spitzenamt hatte er bislang allerdings noch nicht inne. Derzeit leitet Littig das Ministerbüro von Binz, zuvor arbeitete er als stellvertretender Regierungssprecher. „Janosch Littig kennt die vielfältigen Themen und großen Herausforderungen des Ministeriums aus seiner jetzigen Tätigkeit“, sagten Binz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Montag. Darüber hinaus sei er ein sehr erfahrener und geschätzter Mitarbeiter der Landesregierung.