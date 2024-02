Zu frühes Abitur? „Zunehmende Herausforderungen“: Lehrerverbände fordern längere Schulzeit

Wenige Wochen nach den Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz fordert die Bildungsgewerkschaft GEW eine längere Schulzeit in der Oberstufe. An den Integrierten Gesamtschulen und auch den Gymnasien wachse seit Jahren die Heterogenität in den Lerngruppen ab der elften Klasse. Deshalb sei mehr Zeit von Nöten, um den Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden, so die GEW. Bereits seit 2001 gilt in Rheinland-Pfalz an den meisten Schulen das vorgezogene Abitur im Januar. An einigen Schulen ist auch das Abitur nach zwölf Jahren möglich - das sogenannte G8-Modell, was viele andere Länder flächendeckend eingeführt hatten.