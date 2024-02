Im April schon fertig Was bringt das frühe Abitur in Rheinland-Pfalz?

Abiturprüfungen im Winter können mitunter unter erschwerten (Wetter)Bedingungen stattfinden. Das mussten die Abiturienten an G9-Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen, die am 17. Januar landesweit ihre schriftliche Englisch-Prüfung hatten, erfahren. An dem Tag legte Blitzeis den Verkehr in weiten Teilen des Landes lahm. Bürger wurden aufgefordert, wenn möglich, zu Hause zu bleiben oder im Homeoffice zu arbeiten. Viele Schulen blieben zu und stellten auf Online-Unterricht um.