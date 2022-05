Pandemie : In Rheinland-Pfalz werden letzte Corona-Regeln verlängert - Experte gibt Prognose für nächste Welle

Trier Die Corona-Lage entspannt sich weiter. Trotzdem verlängert das Land seine Schutzverordnung, in der Basis-Maßnahmen festgelegt werden, um weitere vier Wochen. Immunologe Dirk Brenner von der Uni Luxemburg blickt auf die kommende Entwicklung.

Wie geht es mit den letzten Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz weiter?

Auch die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes läuft an diesem Samstag aus. Es handelt sich um die 33. Verordnung seit Beginn der Pandemie, mit der Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung festgelegt werden. Braucht es angesichts der deutlich entspannteren Corona-Lage überhaupt noch einer Verordnung? „Ja“, laut die Antwort aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. Die Corona-Verordnung werde „im Wesentlichen“ um weitere vier Wochen verlängert, sagte eine Sprecherin. Das heißt auch, die Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen und bei Ärzten wird weiter bestehen bleiben. Besucher in den Einrichtungen und Krankenhäusern müssen nachweisen, dass sie geimpft oder negativ getestet sind. Auch in Bussen und Bahnen bleibt die Maskenpflicht bestehen.