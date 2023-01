Einkommen : Mann sein lohnt sich: Wie viel rheinland-pfälzische Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer

Frauen verdienen immer noch weniger als Männer. Foto: dpa/Annette Riedl

Trier Allen Beteuerungen zum Trotz: Frauen werden noch immer schlechter bezahlt als Männer. Was das in Euro und Cent bedeutet, hat das Statistische Landesamt ausgerechnet. Und was sind die Gründe?

Rheinland-pfälzische Frauen verdienen immer noch deutlich weniger als Männer. Das Einkommen der Frauen liegt im Schnitt um 15 Prozent unter dem Bruttoverdienst der Männer. Das hat das Statistische Landesamt in Bad Ems ermittelt. Danach erzielten Frauen im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 19,68 Euro, während Männer im Schnitt 23,19 Euro verdienten. Damit verdienen Frauen in Rheinland-Pfalz durchschnittlich 3,51 Euro pro Stunde weniger als Männer.

Mit der sogenannten Gender Pay Gap von 15 Prozent steht Rheinland-Pfalz noch vergleichsweise gut da. Im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer wurde ein geschlechtsspezifischer Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern von 19 Prozent berechnet. Für Deutschland errechneten die Statistiker eine Gender Pay Gap von 18 Prozent.

Die Erhebung findet alle vier Jahre statt. Allerdings seien die aktuellen Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Datenquellen und Erhebungsmethoden bei den Berechnungen nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar, heißt es.