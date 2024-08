Neues Gesetz Mehr Ausländer wollen den deutschen Pass – aber die Behörden sind überfordert

Wer in Deutschland arbeitet, kommt seit Kurzem schneller an den deutschen Pass. So lautet das Versprechen der Bundesregierung, die Ende Juni das Staatsangehörigkeitsrecht gelockert hat. Demnach können Ausländer bereits nach fünf statt acht Jahren deutsche Staatsangehörige werden – wenn sie gut integriert sind. Bei den Ausländerbehörden, auch in der Region Trier, hat das einen Ansturm ausgelöst. Die Vereinfachung im Gesetz macht es in der Praxis aber nicht einfacher, Deutscher zu werden. Die Behörden kommen mit der Bearbeitung der Anträge nicht hinterher.