Diese Airports sind betroffen Chaos am Mittwoch? - Warum der Lufthansa-Streik auch viele andere Flüge lahmlegen kann

Streiks auf den Straßen, Streiks auf den Schienen und nun erneut - Streik beim Flugverkehr. Während am vergangenen Donnerstag die Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen ihre Arbeit niedergelegt hatten und damit den Flugverkehr massiv lahmlegten, will am Mittwoch, 7. Februar, das Bodenpersonal mehrerer Lufthansa-Gesellschaften einschließlich der Technik in einen ganztägigen Warnstreik treten.